ALANYA Arıkan Yılmaz DİM Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin hazırladığı resim sergisi ve pişi kahvaltı etkinliğiyle ziyaretçilerini ağırladı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda sanat ve lezzet bir araya geldi. Okul tarafından düzenlenen “Resim Sergisi” etkinliği gün boyunca ziyaretçilere açık olurken, öğrencilerin hazırladığı eserler büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında katılımcılara pişi ve kahvaltı ikramı da yapıldı. Etkinliğe Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, okulun hayırseverlerinden Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan ve Osman Dim, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah saat 10.00’da başlayan kahvaltı organizasyonunun gün boyu sürdü.

'DİM AILESİ OKULA MADDİ VE MANEVİ ÇOK DESTEK OLUYOR'

Alanya Arıkan Yılmaz DİM Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aksoy, etkinliğin hayırsever Dim Ailesi’nin katkılarıyla merhum Arkan Yılmaz Dim’in anısına gerçekleştirildiğini belirterek, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti. Aksoy, "Bugün hayırsever Dim Ailemiz, Alanya’nın eğitim öncülerinden merhum Arkan Yılmaz Dim hocamızın anısına bir pişi ve kahvaltı etkinliği düzenledi. Hazırlanan pişi ve kahvaltıyı tüm öğrencilerimize, velilerimize ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Her yıl bu organizasyonu gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Okulumuza maddi ve manevi anlamda çok büyük destek veriyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE VE ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Aksoy, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Resim Öğretmeni Hatice Çıvgın Çuzukoğlu öncülüğünde hazırlanan eserlerin sergilendiğini belirterek, "Ayrıca 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Resim Öğretmenimiz Hatice Çıvgın Çuzukoğlu önderliğinde öğrencilerimizin yapmış olduğu birbirinden güzel eserleri sergileme fırsatı bulduk. Bugün bu serginin açılışını da Kaymakam Bey ve diğer protokol üyeleriyle birlikte gerçekleştirdik. Bu güzel organizasyon için hem Hatice Hanım’a hem de emek veren öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"diye konuştu.

'SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF VE SANATSAL FAALİYETLERE ÖNEM VERİYORUZ'

Okulun eğitim vizyonuna da değinen Aksoy, mesleki eğitim, akademik başarı ve sosyal-kültürel faaliyetlerin birlikte yürütüldüğünü söyledi. Aksoy, "Arkan Yılmaz Dim Ticaret Meslek Lisesi olarak biz üç hususa önem veriyoruz. Öncelikli olarak bir meslek lisesiyiz ve çocuklarımızı mesleki anlamda en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. 4 tane bölümümüz var. Muhasebe, pazarlama , büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanı ile adalet alanı. Şu anda 520 öğrencimiz aktif olarak eğitimine devam ediyor. Dört yılın sonunda mezun olan öğrencilerimizin yüzde 90’ı kendi alanlarında işe yerleşiyor. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Bunun dışında akademik eğitim anlamında da çocuklarımızı bir üst öğrenime hazırlamak için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimize yönelik yıl başında deneme sınavı planlaması oluşturuyor ve öğrencilerimizi düzenli olarak deneme sınavlarına alıyoruz. Bir üst öğrenime yatkın ve başarılı öğrencilerimizi bu doğrultuda destekliyoruz. Bu da hedeflediğimiz önemli hususlardan biri. Üçüncü olarak ise sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Amacımız çocuklarımızı sadece teste ya da derse boğmak değil; kişilikli, kimlikli, özgüven sahibi ve sanatsever bireyler olarak yetiştirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Halk oyunları ekibimiz her yıl Antalya’da önemli başarılar elde ediyor. Geçen yıl Antalya il birincisi, bölge ikincisi ve Türkiye sekizincisi oldular. Bu yıl ise yine Antalya il birincisi, bölge ikincisi ve Türkiye dokuzuncusu olmayı başardılar. Bunun dışında resim sergimizi açtık. Sportif anlamda da son bir haftada iki Alanya birinciliğimiz ve üç alan derecemiz bulunuyor. Meslek lisesi olarak, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü’nün “Ben her yerde varım, biz her yerde varız” anlayışı doğrultusunda çocuklarımızı sanat, spor ve kültür alanlarında da en güzel şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız huzurlu ve mutlu. Bu yönümüzle de kendimizi var etmeye ve hissettirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi