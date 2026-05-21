ALANYA’DA yaşayan 6 aylık Esila Deniz Yiğitbay, ölümcül sonuçlar doğurabilen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 ile yaşam mücadelesi veriyor. Doğum sonrası yapılan topuk kanı taramasıyla teşhis konulan minik Esila’nın, kritik tedaviye ulaşabilmesi için 7 aylık olmadan ilacını alması gerekiyor.Aile, tedaviye ulaşmak için gereken bağış kampanyasında zamanla yarışırken, süreç her geçen gün daha da kritik hale geliyor. Kampanyanın henüz yüzde 19 seviyesinde olduğu belirtilirken, tedaviye erişim için gerekli maliyetin karşılanması büyük önem taşıyor. Esila’nın kas kayıplarının başladığını belirten aile, sürecin geri dönüşsüz hale gelmesinden endişe ediyor. Minik Esila için destek çalışmaları kapsamında Atatürk Anıtı yanında yardım çadırı kuruldu. Çadırda gönüllüler gün boyunca bağış kabul ediliyor ancak kampanya istenilen seviyeye ulaşamadı.

'HEP BERABER ESİLA'YI YAŞATALIM'

Esila Deniz Yiğitbay’ın babası Şaban Yiğitbay, "Kampanyamız şu anda yüzde 19’da. Neredeyse 7 aylık olacak. Kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Belediye hariç hiçbir vakıf ve kurumdan destek alamıyoruz. Evladımızda kas kayıpları başladı. Zamanımız yok. Her geçen gün evladımız eriyor. Lütfen sizlerden Allah rızası için rica ediyorum. Kurban Bayramı’na giriyoruz, Esila için bir bağışta bulunur musunuz? Hep beraber evladımızı umuda taşıyalım, yaşasın. Biz evladımızın ölmesini istemiyoruz. Maalesef zamanımız kısıtlı. Elimizden bir şey gelmiyor. Ne yazık ki bazı kişiler tarafından sürekli şikayet ediliyoruz, sayfalarımız kapanıyor. Bot hesaplarla sayfalarımıza giriliyor. Lütfen duyarlı olalım. Hep beraber Alanya halkı olarak Esila’yı yaşatalım" ifadelerini kullandı.

'ESİLA’NIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Esila’nın abisi Miraç Yiğitbay, “Esila’nın ölmesini istemiyorum. Lütfen kardeşime destek olun. Ben onu seviyorum. Elimden geleni yapıyorum, pazarlarda ve stantlarda durarak babama yardımcı oluyorum. Ancak elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Hâlâ yüzde 19’dayız. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

ESİLA'YI PARKLARDA GEZDİRMEK İSTİYORUM, MEZARLIKTA ZİYARET ETMEK İSTEMİYORUM'

Büyük abi Mustafa Yiğitbay ise, “Ben Esila’nın büyük abisiyim. Kardeşimin ölmesini istemiyorum. Onu parklarda gezdirmek istiyorum, mezarlıkta ziyaret etmek istemiyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin, elinizden geldiğince yardım edin” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

