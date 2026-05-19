Oyuncu Seray Kaya, başrolünde yer aldığı “Sultana” filmi için aldığı özel eğitimle gündeme geldi. Gece kulübü atmosferinde geçen yapımda direk dansı sahneleri için uzun süre çalışan Kaya, fiziksel olarak zorlu geçen hazırlık sürecinin izlerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncunun bacaklarındaki morlukları gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Kaya’nın rolü için gösterdiği çabayı takdir eden mesajlar paylaştı.

DİREK DANSI İÇİN ÖZEL EĞİTİM ALDI

İstanbul Film Festivali kapsamında ilk kez izleyiciyle buluşan “Sultana”, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle sinema dünyasında merak uyandırdı. Filmde Seray Kaya’ya Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Rojbin Erden ve Begüm Akkaya eşlik ediyor.

Kaya, filmdeki pole dans sahneleri için profesyonel eğitmenlerle çalıştı. Yoğun antrenman programı nedeniyle bacaklarında oluşan morluklar, oyuncunun rolüne ne kadar ciddi hazırlandığını ortaya koydu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Seray Kaya’nın antrenman görüntülerini ve yaşadığı fiziksel yorgunluğu paylaştığı gönderiler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncunun disiplinli hazırlık süreci, hem sinema sektöründe hem de hayranları arasında takdir topladı.

“SULTANA” ŞİMDİDEN MERAK UYANDIRDI

Festival gösteriminin ardından olumlu yorumlar alan “Sultana”, vizyon öncesinde dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Güçlü kadın karakterleri ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan film, sinemaseverlerin radarına girmiş durumda.