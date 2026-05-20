Bayram tatili yaklaşırken nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için bankalar ATM günlük para çekme limitlerinde güncellemeye gitti. Edinilen bilgilere göre, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte fiziksel kart ve karekod (QR) işlemleri dahil olmak üzere ATM'lerden çekilebilecek en yüksek günlük nakit tutarı 60 bin TL seviyesine ulaştı.

BANKALARA GÖRE GÜNCEL ÇEKİM LİMİTLERİ

Aktarılan verilere göre, kamu ve özel bankaların belirlediği yeni günlük çekim limitleri farklılık gösteriyor. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Akbank, Denizbank ve HSBC

Bank müşterileri için günlük 10.000 TL nakit ve 10.000 TL QR kod ile çekim imkanı sunuluyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB), ING Bank ve Yapı ve Kredi bankalarında bu tutar 15.000 TL nakit ve 15.000 TL QR kod olarak uygulanıyor.

Limitleri daha yüksek tutan bankalar arasında yer alan İş Bankası ve Garanti BBVA, müşterilerine 20.000 TL nakit ve 20.000 TL QR çekim hakkı tanıyor. Vakıfbank ise 20.000 TL nakit ve 5.000 TL QR çekimine izin veriyor. QNB Finansbank 50.000 TL nakit ve 50.000 TL QR limiti belirlerken, listedeki en yüksek fiziksel nakit çekim limiti 60.000 TL nakit ve 10.000 TL QR ile Enpara tarafından sağlanıyor.

QR KOD VE KARTLI İŞLEM BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Bankaların belirlediği bu çift kademeli limit sistemi, kartlı işlemler ile kartsız mobil bankacılık işlemlerini birbirinden ayırıyor. Tüketiciler, fiziksel kart limitlerini doldurduklarında bankalarının mobil uygulamaları üzerinden ATM'ye QR kod okutarak ek nakit çekimi gerçekleştirebiliyor. Bayram gibi nakit akışının hızlandığı dönemlerde, her iki yöntemin bir arada kullanılması müşterilerin şubeye gitmeden yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor.