İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kaçak yayın soruşturmasında tutuklanan, kamuoyunda "Selçuksport" olarak tanınan Selçuk Yılmaz'ın savcılıkta verdiği ifade dosyaya girdi. Yılmaz, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek söz konusu internet siteleriyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürütülen çalışmalarda, belirli bir ücret karşılığında Süper Lig karşılaşmalarının izlenebildiği internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında sitenin yöneticisi olduğu öne sürülen Selçuk Yılmaz, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"SİTELERİN BENİMLE İLGİSİ YOK"

Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Selçuk Yılmaz, kendisine ait olduğu öne sürülen internet siteleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Yılmaz ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz siteler bana ait değildir. Ben lise mezunuyum. 24 yaşında yurt dışına çıktım. O yaşıma kadar inşaatta çalıştım. O dönemlerde bilgisayarım yoktu. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değildir. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam" dedi.

GELİR KAYNAĞINI ANLATTI

Almanya'da dövüş okulu işlettiğini belirten Yılmaz, geçimini bu işten sağladığını ifade etti. Daha önce uzun yıllar fabrikada çalıştığını anlatan Yılmaz, dövüş okulunu yaklaşık 25 bin avroluk yatırımla açtığını ve aylık gelir elde ettiğini söyledi.

Yılmaz, zaman zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatil amacıyla gittiğini, son ziyaretini ise kişisel nedenlerle gerçekleştirdiğini belirtti.

"TELEFONUM KAYBOLDU"

İfadesinde sosyal medya hesapları ve telefon hattıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Yılmaz, Almanya'da kullandığı telefonunun yıllar önce Antalya'daki bir otelde kaybolduğunu öne sürdü.

Kaybolan cihaz üzerinden bazı işlemler yapılmış olabileceğini savunan Yılmaz, söz konusu olayla ilgili Almanya'da açılan bir davanın lehine sonuçlandığını iddia etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dijital materyaller ve elde edilen teknik veriler üzerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli Selçuk Yılmaz'ın ifadesinde yer alan iddiaların yanı sıra soruşturma dosyasındaki delillerin de adli süreç içerisinde değerlendirileceği belirtildi.