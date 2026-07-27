Olay, öğle saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Kocaoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Kocatepe ile ağabeyi H.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine giden Yaşar Kocatepe, pompalı tüfeğini alarak yeniden ağabeyinin evine geldi. Ancak burada H.K.'yi bulamayan şüpheli, ağabeyinin yerini öğrenmek amacıyla çevrede aramaya başladı.

Bir süre sonra tarlada çalışan yengesi Saime Kocatepe ile karşılaşan Yaşar Kocatepe, ağabeyinin nerede olduğunu sordu. Taraflar arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar Kocatepe yanında getirdiği pompalı tüfekle yengesine ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saime Kocatepe'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Saime Kocatepe'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Yaşar Kocatepe'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli, kısa süre içerisinde Yığılca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri devam eden şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayın çıkış nedeni ve aile içinde daha önce yaşanan anlaşmazlıkların olup olmadığı da yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Yaşanan olay, Kocaoğlu köyünde büyük üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri cinayete ilişkin çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.