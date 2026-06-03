Amasya’da etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Ellibeşevler Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu binanın çatı bölümünde hasar oluştu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mehmet Varinli Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Şiddetli yağışın devam ettiği sırada binanın çatısına yıldırım isabet etti. Çarpmanın etkisiyle çatının bazı bölümlerinden kopan parçalar çevreye savruldu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, YEDAŞ, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olası risklere karşı bina çevresinde inceleme yaptı.

Elektrik sistemlerinde oluşabilecek hasarların belirlenmesi amacıyla teknik ekipler tarafından kontrol çalışmaları başlatıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yetkililerden alınan bilgilere göre olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Ancak yıldırımın isabet ettiği çatı bölümünde maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Ekiplerin bina ve çevresindeki incelemelerinin ardından hasarın boyutunun netleşmesi bekleniyor.

SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteorolojik uyarıların ardından kent genelinde etkili olan yağışın bazı bölgelerde kısa süreli olumsuzluklara neden olduğu öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Özellikle açık alanlarda bulunulmaması, elektrik hatlarına ve yüksek yapılara yakın noktalarda tedbirli olunması gerektiği belirtildi.