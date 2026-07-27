Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel yayla şenliği, çevre bölgelerden çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Demirtaş Aliefendi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde organize edilen etkinlikte, katılımcılar gün boyu süren müzik dinletileri ve sosyal aktivitelerle buluştu.

Edinilen bilgilere göre, bölge halkının birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacıyla düzenlenen organizasyonun en dikkat çeken bölümü olan ağalık ihalesi kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

AĞALIK İHALESİNİ KİM KAZANDI?

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi, MAHKOD

Başkanı ve müteahhit Ali Koç, 1.000 TL bedelle 14. Yayla Şenliği Ağası unvanını yeniden elde etti. Koç, bu göreve tekrar seçilmekten onur duyduğunu belirterek, şenliklerin kültürel dayanışmanın en güçlü simgesi olduğunu ve organizasyonlara destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

ALANYA'DA YAYLA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Alanya'nın Toroslar'a uzanan mahallelerinde düzenlenen yayla şenlikleri, hem yöresel kültürün yaşatılması hem de yaz aylarında sosyal dayanışmanın canlı tutulması açısından kritik bir rol üstleniyor. Dernek yetkilileri de organizasyonun her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşarak geleneksel değerleri geleceğe taşıdığını aktardı.