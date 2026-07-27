Soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, derneğin mal varlığının korunması ve idaresinin sağlanması amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yönetim kayyımı olarak görevlendirildi. Böylece derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer tüm mal varlığı değerlerinin yönetim yetkisi kayyımlara geçti.

Mahkeme kararında, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazı yöneticiler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı bilgisine yer verildi. Ayrıca derneğin hesapları ve mal varlığı üzerinde daha önce tedbir kararlarının bulunduğu, derneğin feshi için de hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Kararda, yönetim kayyımının görevinin derneğin mevcut mal varlığını korumak, yönetmek ve yargı süreci tamamlanıncaya kadar idari işlemleri yürütmek olduğu belirtildi. Kayyımların, mahkeme tarafından verilen yetki çerçevesinde derneğin mali ve idari işleyişini denetleyeceği kaydedildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, kayyım atama kararının derneğin faaliyetleri ve mal varlığının yönetimine yönelik geçici bir tedbir niteliği taşıdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.