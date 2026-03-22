İngiliz basınına yansıyan görüntüler, Rus askerlerinin ağır işkenceye maruz kaldığı ve yaralı halde yeniden cepheye sürüldüğü iddialarını gündeme taşıdı.

İngiliz basınında yer alan görüntüler ve iddialar, Rusya-Ukrayna savaşının perde arkasına dair çarpıcı detayları ortaya koydu. Özellikle cephede görev yapan askerlerin kendi komutanları tarafından şiddet ve kötü muameleye uğradığı yönündeki bilgiler dikkat çekti.

KOMUTANLARIN ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASI

Görüntülerde bazı askerlerin darbedildiği, aç bırakıldığı ve ağır fiziksel cezalara maruz kaldığı öne sürülüyor. İddialara göre askerler çamur içinde sürünmeye zorlanıyor, soğuk hava koşullarında çıplak bırakılıyor ve emirleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle cezalandırılıyor.

Bir görüntüde iki askerin çukura yatırıldığı ve komutanın ateş ederek gözdağı verdiği iddiası yer aldı. Bazı askerlerin ise birbirleriyle ölümüne dövüşmeye zorlandığı öne sürülüyor.

YARALI ASKERLER TEKRAR CEPHEYE GÖNDERİLİYOR

İddiaların en dikkat çeken kısmı ise ağır yaralı askerlerin bile yeniden çatışma bölgelerine gönderildiği yönünde. Koltuk değnekleriyle yürüyen askerlerin silah verilerek cepheye sürüldüğü görüntüler paylaşıldı.

Bir askerin “iki kez ağır yaralandım, beyin hasarım var ama yine cepheye gönderildim” sözleri, savaşın boyutunu gözler önüne seriyor.

“İNTİHAR GÖREVİ” İDDİALARI

Askerlerin “meat storm” olarak adlandırılan yüksek kayıplı operasyonlara zorlandığı da öne sürüldü. Bu görevlerde askerlerin mühimmat bitene kadar çatışmaya gönderildiği ve geri dönme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Emirlere uymayanların ise ağır şekilde cezalandırıldığı, bazı durumlarda infaz edildiği iddialar arasında yer aldı.

CEPHEDE AÇLIK VE YETERSİZ EKİPMAN

Cephedeki yaşam koşullarının da oldukça ağır olduğu belirtiliyor. Bazı askerlerin yiyecek bulamadığı, su birikintilerinden su içmek zorunda kaldığı ve yeterli ekipman olmadan çatışmaya gönderildiği ifade ediliyor.

İddialara göre bazı askerler hayatta kalabilmek için terk edilmiş mevzilerdeki gıda kalıntılarıyla besleniyor.

AŞAĞILAMA VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI

Görüntülerde askerlerin zincirlenerek tutulduğu, hakarete uğradığı ve aşağılandığı da yer aldı. Bazı askerlerin “kaçan köpekler” olarak nitelendirildiği ve fiziksel cezaya maruz kaldığı öne sürüldü.

Bir videoda komutanın askere yiyecek fırlattığı ve hakaret ettiği iddia edildi.

UZMANLAR: SİSTEMATİK BİR SORUN

Askeri uzmanlar, ortaya çıkan görüntülerin münferit değil, ordunun yapısal sorunlarına işaret edebileceğini değerlendiriyor. Uzmanlara göre askerlerin “harcanabilir” olarak görülmesi, yüksek kayıpların göz ardı edilmesine neden oluyor.

Bir yandan da zorla askere alma, rüşvet ve kötü yönetim iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

SAVAŞIN BEDELİ SAHADA DAHA AĞIR HİSSEDİLİYOR

Bu tür iddialar, savaşın yalnızca cephe hattında değil, askerlerin kendi iç sistemlerinde de ağır sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Özellikle düşük gelirli bölgelerden toplanan askerlerin daha ağır koşullara maruz kaldığı öne sürülüyor.

Bir asker anlatıyor… kısa, kesik. “Yemek yok. Su yok. Kaçamıyorsun.”

Aslında bu tablo, sadece bir cephe hikayesi değil. Savaşın iç yüzü çoğu zaman böyle… sert, düzensiz ve görünmeyen detaylarla dolu.