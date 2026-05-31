İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, fanatik Yahudi grupların eylemine sahne oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Eski Şehir bölgesinden Harem-i Şerif'e giren gruplar, İsrail polisinin koruması altında İsrail bayrağı açarak milli marşlarını seslendirdi.

Önceki dönemlerde Harem-i Şerif alanında herhangi bir yabancı ülke bayrağının açılmasına kesinlikle müsaade edilmezken, güvenlik güçlerinin bu duruma müdahale etmemesi dikkati çekti. Bu gelişme, tarihi statükonun açık bir ihlali olarak değerlendiriliyor. Yakın geçmişte, 14 Mayıs tarihinde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de benzer bir eylem gerçekleştirmiş ve kutsal mekanın Yahudilere ait olduğunu öne sürmüştü.

KUDÜS'TE STATÜKO NEDEN ÖNEMLİ?

Kudüs'teki kutsal mekanların yönetimi uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış durumda. 1994 yılında imzalanan Vadi Araba Anlaşması ile Ürdün, bölgedeki dini işlerden sorumlu otorite kabul ediliyor. Ardından 2013 yılında Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında yapılan mutabakatla, bu mekanların vesayet hakkı resmi olarak Ürdün'e devredildi.

VAKIFLAR İDARESİ İHLAL SAYIYOR

Mescid-i Aksa'nın yönetimi, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yürütülüyor. Kurum yetkililerinin aktardığına göre, 2003 yılından bu yana İsrail'in tek taraflı kararlarıyla polis korumasında yapılan Yahudi ziyaretleri egemenlik haklarına yönelik bir saldırı niteliği taşıyor. İsrail makamları ise Harem-i Şerif'te sadece Müslümanların ibadet edebildiği tarihi statükonun korunduğunu savunuyor. Ancak sahada kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde grupların dini ritüeller gerçekleştirdiği görülüyor.