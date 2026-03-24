Yakıt fiyatlarında yeni bir sıçrama ihtimali, havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını yeniden düşünmesine neden oluyor. Yakıt maliyetlerindeki artış riskine karşı kullanılan finansal koruma (hedge) anlaşmalarının süresi dolmaya başladığı için, yaz sonuna doğru uçak biletlerine zam gelmesi gündemde.

Reuters’a konuşan Jarvis, fiyatların artmasının kaçınılmaz olabileceğini söyledi ama net takvimin yakıt fiyatlarının gidişatına bağlı olduğunu da ekledi. Jarvis’in ifadesiyle, “Fiyatlar yaz sonuna doğru yolculara yansımaya başlayacak, ancak bu tamamen yakıt fiyatlarının nasıl şekilleneceğine bağlı.”

Buradaki kritik nokta şu: Koruma anlaşmaları varken şirketler yakıt maliyetindeki dalgalanmayı bir süre tamponlayabiliyor. Ancak bu kalkan zayıfladığında, maliyet artışı daha hızlı şekilde bilet fiyatlarına yazılabiliyor.

Bir de şu var; insanlar tatil planını yaparken genelde “bilet şimdi mi alınmalı, sonra mı” diye bakıyor. Tam da bu yüzden yaz sonu vurgusu dikkat çekiyor, çünkü fiyatın ne yöne gideceği…

Enerji piyasalarında dalgalanma devam ederse, uzmanlara göre havacılık sektöründeki maliyet baskısı büyüyebilir. Bu da sadece havayollarını değil, doğrudan yolcunun cebini ilgilendiriyor: Aynı rota için daha pahalı bilet, daha yüksek tatil ve seyahat bütçesi demek.

Alanya ve Antalya hattını kullanan yolcular açısından da gelişme yakından izleniyor. Turizm sezonunda uçuşlara olan talep zaten yüksek seyrederken, yakıt kaynaklı ek maliyetlerin bilet fiyatlarına yansıması halinde, özellikle ailelerin ve sık uçanların toplam ulaşım gideri belirgin şekilde artabilir.

Kurumlar: Reuters.