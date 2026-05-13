Düğün hazırlıkları hız kazanırken artan maliyetler, evlenecek çiftlerin bütçe planlamasını her zamankinden daha önemli hale getirdi. Finans analisti İslam Memiş, hem altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı hem de düğün alışverişinde dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etti.

2026 yılında salon kiraları, organizasyon giderleri, mobilya ve beyaz eşya fiyatlarındaki yükselişle birlikte düğün maliyetleri 850 bin TL’den başlayan seviyelere ulaştı. Bu tablo, özellikle yeni ev kuracak çiftlerin daha kontrollü harcama yapmasını zorunlu kılıyor.

İŞÇİLİKLİ ALTIN YERİNE SADE ÜRÜNLER ÖNERİLDİ

Katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırım amacıyla altın alacak vatandaşların işçilik maliyeti yüksek ürünlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Memiş’e göre bilezik, kolye veya özel tasarımlı takılar yerine gram altın ve düşük işçilikli ürünler daha avantajlı bir seçenek sunuyor.

Altının bozdurulması gerektiğinde işçilik ücretinin geri alınamadığını hatırlatan Memiş, özellikle düğün için altın alan ailelerin bu detaya dikkat etmesinin önemli olduğunu belirtti.

DÜĞÜN SONRASI ALTINLARI HEMEN BOZDURMAYIN

İslam Memiş, düğünlerde takılan altınların kısa vadeli ihtiyaçlar için aceleyle bozdurulmaması gerektiğini ifade etti. Altının uzun vadede değerini koruyan bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Memiş, mümkün olduğunca sabırlı olunmasını tavsiye etti.

Yeni evlenecek çiftlere borçlanma konusunda da önerilerde bulunan Memiş, ödeme planlarının Türk lirası üzerinden yapılmasının daha öngörülebilir olabileceğini söyledi.

GRAM ALTIN İÇİN 8 BİN TL TAHMİNİ

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerinde yaz aylarında talebin artacağına dikkat çeken Memiş, düğün sezonunun etkisiyle gram altının 8 bin TL seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördüğünü dile getirdi.

Fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmaların yatırımcılar açısından fırsat yaratabileceğini belirten Memiş, altın almayı düşünen vatandaşların panik yerine planlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

TAKI ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Yükselen altın fiyatları, düğünlerdeki takı geleneğini de etkiliyor. Son dönemde birçok davetlinin altın yerine nakit takıyı tercih ettiği görülüyor. Bu değişim, ekonomik koşulların düğün kültürüne de doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor.

Alanya ve Antalya’da yaz sezonuyla birlikte düğün organizasyonlarının arttığı bu dönemde, altın fiyatlarındaki yükseliş hem ailelerin bütçesini hem de takı tercihlerini yeniden şekillendiriyor.