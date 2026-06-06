İstanbul Sarıyer Kısırkaya Mahallesi'nde 29 Mayıs Cuma günü saat 15.26 sıralarında meydana gelen olayda, denizde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmaya çalışan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, denize giren Ayşe S. bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Kız arkadaşının durumunu fark eden Fırat Bilgin, kurtarma amacıyla hızla suya atladı. Ancak dalgalı denizde Bilgin de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle her iki genç de sudan çıkarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan gençlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ayşe S.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Bilgin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Olay anına şahit olan Ahmet Özkan, bölgede sık sık benzer vakaların yaşandığını belirtti. Özkan, denizdeki akıntıya dikkat çekerek, "Çukurlara girdap gibi şey yapıyorlar. Dalga olduğu zaman yutuyor, hortum gibi içinde dönüyor. Arkadaşı açılınca o da peşinden gitti ve maalesef hayatını kaybetti" dedi. Olayla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.

ÇEKEN AKINTI TEHLİKESİ NEDİR?

Karadeniz kıyılarında sıklıkla karşılaşılan ve görgü tanıklarının "girdap" veya "hortum" olarak tanımladığı doğa olayı, literatürde çeken akıntı (rip akıntısı) olarak biliniyor. Uzmanlara göre, sığ sudan açığa doğru hızla hareket eden bu güçlü akıntılara kapılan kişilerin paniğe kapılmadan kıyıya paralel yüzmesi gerekiyor. Güvenlik şeritlerinin aşılmaması ve cankurtaran hizmetinin bulunmadığı noktalarda suya girilmemesi, benzer can kayıplarının önlenmesi açısından kritik önem taşıyor.