Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında sosyal medya platformlarına yönelik güncel gelişmeleri değerlendirdi.

TGRT

Haber'e konuşan Uraloğlu, 9 Ekim 2024 tarihinde Türkiye'de erişime kapatılan iletişim platformu Discord'un yeniden kullanıma açılabileceğinin sinyalini verdi.

TikTok hakkında şu an için alınmış yeni bir karar bulunmadığını ancak platformu yakından takip ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Discord cephesindeki gelişmelere dikkat çekti. Uraloğlu'nun aktardığına göre, platform yönetimi Türkiye'nin talep ettiği içerik çıkarma standartlarına uyum sağladı.

İSTEDİĞİMİZ KRİTERLERE GELDİ

İlgili bakanlıklar ve kurumlar arasında görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı. Uraloğlu, Discord'un içerik çıkarma konusunda artık Türkiye'nin istediği kriterlere geldiğini belirterek, platformun muhtemelen bir süre sonra yeniden erişime açılacağını bildirdi.

DİSCORD NEDEN KAPATILMIŞTI?

Mayıs 2015'te oyun odaklı bir sesli sohbet uygulaması olarak piyasaya sürülen ve zamanla on milyonlarca kullanıcıya ulaşan Discord, barındırdığı bazı kapalı gruplar nedeniyle tartışma konusu olmuştu. İstanbul'da 4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından öldürülmesinin ardından, zanlının platform üzerindeki bazı suç gruplarıyla iletişimde olduğu öne sürülmüştü.

Bu olayın ardından platformdaki denetimsiz odalarda çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair şüpheler kamuoyunda geniş yankı buldu. Söz konusu iddialar üzerine harekete geçen adli makamlar, 9 Ekim 2024 tarihinde Discord'a Türkiye genelinde erişim engeli getirmişti. Yeni süreçte platformun yerel mevzuata tam uyum sağlaması halinde yasağın kalkması bekleniyor.