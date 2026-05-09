Balıkesir'in Erdek ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'nde yüksek sesle müzik dinleme meselesi nedeniyle çıkan sözlü tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı. Kaynak ustası olduğu belirtilen şüpheli Ali Topallar'ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan İsmail Süzan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, sanayi sitesindeki olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, saçmaların isabet ettiği Süzan'a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN ARDINDAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI MI?

Silahlı saldırının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Ali Topallar, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Süzan'ın ise ilçede oto kurtarıcılık ve motosiklet tamirciliği yaptığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

GÜNDELİK TARTIŞMALAR NASIL ŞİDDETE DÖNÜŞÜYOR?

Sanayi siteleri gibi yoğun çalışma alanlarında anlık öfke kontrolü kayıplarının silahlı şiddete dönüşmesi, bireysel silahlanma ve güvenlik endişelerini yeniden gündeme getiriyor. Alanya'daki sanayi bölgelerinde de zaman zaman benzer gürültü ve çalışma alanı tartışmaları yaşanabildiği için, bu tür adli vakaların olası yansımaları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Süzan'ın cenazesinin Yalı Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.