Alanya’da evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla düzenlenen “İki İnsan Bir Hayat Hayır Çarşısı”, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortak çalışması kapsamında hayata geçirilen etkinlik, Alanya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Alanya Şubesi tarafından organize edildi.

Alanya Müftülüğü Zamanoğlu Gençlik Merkezinde kurulan hayır çarşısını ziyaret eden Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk, stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı. Organizasyonda görev yapan personel ve gönüllülere teşekkür eden Öztürk, etkinliğin sosyal dayanışma açısından önemli bir örnek olduğunu ifade etti.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÇİFTLERE DESTEK SAĞLANIYOR

“İki İnsan Bir Hayat Hayır Çarşısı”, özellikle evlilik hazırlığında olan genç çiftlerin ihtiyaçlarına katkı sunmayı amaçlıyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle düğün ve ev kurma sürecinde zorlanan çiftlere destek olmayı hedefleyen etkinlikte, vatandaşların bağışlarıyla oluşturulan ürünler satışa sunuldu.

Etkinlikten elde edilen gelirlerin, ihtiyaç sahibi çiftlerin evlilik sürecine katkı sağlamak amacıyla kullanılacağı belirtildi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN GENÇLİK MERKEZİNE ZİYARET

Programın ardından Zamanoğlu Gençlik Merkezi’ni de gezen Kaymakam Öztürk’e, Alanya Müftüsü Mehmet Seven tarafından merkezde yürütülen eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi verildi. Gençlere yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilen ziyarette, merkezde sürdürülen projeler değerlendirildi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Alanya’da düzenlenen hayır çarşısının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü öğrenildi. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını güçlendiren etkinlik, hem ihtiyaç sahibi çiftlere destek sağlaması hem de toplumsal farkındalık oluşturması açısından önem taşıyor.