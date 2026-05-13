Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde saat 15.00 sularında yaşanan şüpheli paket olayı, çevrede kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Burhanettin Onat Caddesi'ne bağlı Demircikara Mahallesi 1422

Sokak üzerindeki bir apartman girişine sahipsiz bir çanta bırakıldığını fark eden site yönetimi, durumu hızla emniyet güçlerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, bomba imha uzmanları çalışmaya başlamadan önce sokağa güvenlik şeridi çekilerek olası risklere karşı tedbir alındı.

KONTROLLÜ PATLATMA YAPILDI

Gerekli çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından özel donanımlı bomba imha görevlisi çantaya müdahale etti. Şüpheli paketin yanına yerleştirilen fünye, polis ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede, çantanın içerisinden göz kalemi, ruj, oje ve rimel gibi çeşitli makyaj malzemeleri çıktığı açıklandı.

BÖLGESEL GÜVENLİK HASSASİYETİ

Turizm hareketliliğinin yüksek olduğu Antalya genelinde, güvenlik güçlerinin sahipsiz paketlere yönelik tedbirli yaklaşımı dikkat çekiyor. Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip edilen il merkezindeki bu tür asayiş gelişmeleri, vatandaşların şüpheli durumlara karşı duyarlılığının önemini vurguluyor. Emniyet yetkilileri, içinde makyaj malzemesi bulunan çantayı apartman girişine kimin bıraktığını tespit etmek amacıyla incelemelerini sürdürüyor.