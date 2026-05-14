Antalya iş dünyasının gözünü çevirdiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri öncesinde kulisler yeniden hareketlendi. Uzun süredir aday olup olmayacağı konuşulan eski ATSO Başkanı Davut Çetin, sessizliğini bozarak seçim yarışında yer alacağını açıkladı.

ATSO SEÇİMİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Yaklaşık 60 bin üyesi bulunan ATSO’da seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte Antalya iş dünyasında hareketlilik arttı. 2026 yılının ekim veya kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde adayların saha çalışmalarına hız verdiği belirtiliyor. Özellikle sektör temsilcileriyle yapılan birebir görüşmelerin yaz döneminde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

ATSO seçimlerinde şu ana kadar dört farklı isim ön plana çıkıyor. Eski Başkan Davut Çetin kırmızı listeyle çalışmalarını sürdürürken, merhum ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kardeşi Berkay Bahar mavi listeyle sahada yer alıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz’ün turuncu listeyle, Reşat Güney’in ise beyaz listeyle yarışacağı ifade ediliyor.

DAVUT ÇETİN’DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Uzun süredir kamuoyunda adaylığı tartışılan Davut Çetin, Antalya Körfez Gazetesi’ne yaptığı açıklamada ilk kez net konuştu. Çetin, “Ben bugüne kadar bir adaylık açıklaması yapmadım. Ama aday olduğumu net bir şekilde ifade ediyorum” sözleriyle seçim yarışına gireceğini duyurdu.

Yaklaşık üç yıldır ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirten Çetin, daha önce düşündükleri bir adayın sağlık sorunları nedeniyle geri çekildiğini, bunun ardından ekip arkadaşlarının yeniden kendisini aday olarak görmek istediğini söyledi.

117 ÜYELİ MECLİSTE HER OY KRİTİK

ATSO seçim sistemi üç aşamalı şekilde ilerliyor. İlk olarak 49 meslek komitesinde seçim yapılacak. Ardından meclis üyeleri belirlenecek ve son aşamada yönetim kurulu ile başkan seçilecek. 117 üyeden oluşan meclis yapısı nedeniyle seçimlerde tek oyun bile sonucu değiştirebileceği konuşuluyor.

CHP YAPILANMASINDAN AYRILDIĞINI DUYURDU

Davut Çetin’in açıklamalarında dikkat çeken bir başka başlık ise CHP bünyesindeki Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları yapılanmasından ayrıldığını açıklaması oldu. Çetin, adaylık kararı aldıktan sonra orada bulunmanın doğru olmayacağını düşündüğünü söyledi.

2022 SEÇİMLERİ HÂLÂ HATIRLANIYOR

ATSO’da 2022 yılında yapılan seçimler Antalya iş dünyasında uzun süre tartışılmıştı. Davut Çetin ile Ali Bahar arasındaki yarışta süreç Yüksek Seçim Kurulu’na kadar taşınmış, son kararla Ali Bahar başkan ilan edilmişti. O dönem yaşanan çekişmenin yeni seçim sürecine de yansıyabileceği konuşuluyor.

1886 yılında kurulan ATSO, Antalya’nın en köklü kurumları arasında yer alıyor. Turizm, tarım, inşaat ve ticaret başta olmak üzere birçok sektörü temsil eden oda, kent ekonomisinin en etkili yapılarından biri olarak görülüyor.