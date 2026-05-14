TEKNİK direktör Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, önceki gün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına start verdi. Takım, dün yapılan idmanda da tempoyu yükseltti. Antrenmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen Pereira'nın, özellikle son maç öncesinde takım disiplinine büyük önem verdiği gözlendi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, pas organizasyonları, taktik uygulamalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla devam etti. Kayserispor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin moralle sahaya yansıdığı antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. Teknik heyetin, sezonu galibiyetle kapatmak istediği öğrenildi.

Ligde rahat bir konumda bulunan Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek sezonu iyi bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. Turuncu-yeşilli ekipte futbolcuların antrenman temposu ve motivasyonu teknik heyeti memnun etti. Özellikle son haftalarda yükselen performans grafiğiyle dikkat çeken Akdeniz temsilcisi, Karagümrük karşısında da etkili futbolunu sürdürmek istiyor. Kayserispor galibiyetinin ardından morallenen Alanyaspor taraftarları da sezonun son maçından galibiyet bekliyor. Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. Cemali AYDINOĞLU