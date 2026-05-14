ŞAFAK Özaydın Spor Kulübü, Anneler Günü'nü birbirinden anlamlı ve renkli etkinliklerle kutladı. Futbol okulunda düzenlenen "Anne-Oğul Penaltı Yarışması" ve voleybol okulunda gerçekleştirilen "Anne-Kız Servis Yarışması", hem sporun birleştirici gücünü hem de annelerin çocuklarının hayatındaki değerini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik boyunca sahalarda duygu dolu anlar yaşanırken, anneler çocuklarıyla birlikte hem yarıştı hem de unutulmaz anılar biriktirdi. Tribünlerde oluşan samimi ve sıcak atmosfer, organizasyona katılan veliler tarafından büyük beğeni topladı. Eğlenceli görüntülere sahne olan yarışmalarda zaman zaman kahkahalar yükselirken, zaman zaman da duygusal anlar yaşandı.

"AMAÇ SADECE YARIŞMAK DEĞİL, GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMEK"

Spor Kulübü sahibi Şafak Özaydın, Anneler Günü'nün yalnızca bir kutlama değil; sevginin, fedakârlığın ve aile bağlarının önemini hatırlatan özel bir gün olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın hayatındaki en büyük destekçiler olan annelerimizi sporun içerisinde görmek bizleri çok mutlu etti. Bu güzel organizasyonda amaç sadece yarışmak değil; ailelerimizle birlikte güzel anılar biriktirmekti" ifadelerini kullandı. Sporcular ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, gün sonunda çekilen hatıra fotoğrafları ve alkışlar eşliğinde sona erdi. Şafak Özaydın Spor Kulübü'nün düzenlediği bu anlamlı organizasyon, Anneler Günü'ne özel unutulmayacak bir hatıra olarak hafızalarda yer etti. (Şerife ÇOBAN)