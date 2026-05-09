Akıllı telefon alımlarında 12 taksit sınırının genişletileceğine dair son günlerde ortaya atılan iddialara Ticaret Bakanlığı'ndan resmi yanıt geldi. Bakanlık, sıfır cihaz satışlarındaki taksitlendirme kurallarında herhangi bir esnetilmeye gidilmeyeceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Ticaret Bakanlığı, mevcut taksitlendirme sürelerine ilişkin yeni bir çalışmalarının bulunmadığını aktardı. Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin doğrudan Bakanlık bünyesinde planlanmadığı vurgulandı.

YETKİ BDDK'DA BULUNUYOR

Tüketicilerin merakla beklediği vade uzatma beklentilerine net bir dille nokta koyan Bakanlık açıklamasına göre, sıfır cep telefonu satışlarındaki vade düzenlemeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetki alanında yer alıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülen güncel bir mevzuat hazırlığı veya değişiklik süreci bulunmuyor.

ALANYA'DAKİ TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Artan cihaz fiyatları nedeniyle Alanya'daki teknoloji mağazaları ile iletişim merkezlerinden yeni bir telefon almak isteyen vatandaşlar, taksit esnekliği haberlerini yakından takip ediyordu. Yapılan resmi yalanlama ile birlikte, Alanya genelindeki yerel esnaftan veya zincir mağazalardan yapılacak sıfır telefon alışverişlerinde mevcut kurallar geçerliliğini korumaya devam edecek. Tüketiciler, cihazın fiyat baremine göre BDDK tarafından halihazırda belirlenmiş olan vade sınırlarına tabi olmayı sürdürecek.