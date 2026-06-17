Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri, tekstil sektörüne yenilikçi bir alternatif getirdi. Kimya Öğretmeni Yasemin Soydaş Bozkurt koordinatörlüğünde çalışan Beril Bekkaya, Sümeyye Hüsna Beğen ve Gülce Baç, hurma çekirdeğini ham madde olarak işleyerek doğa dostu vegan deri geliştirdi. Projenin temel hedefi, endüstriyel üretimde hayvan kürklerinin kullanımını sonlandırmak ve doğada çözünmeyen plastik materyallerin oranını düşürmek olarak açıklandı.

ÜRETİM AŞAMASI VE DAYANIKLILIK TESTİ

Geliştirilen malzemenin üretim süreci hakkında bilgi veren proje ekibi, laboratuvar ortamında özel bir reçete oluşturdu. Karışım için 1 litre su, 27 gram sodyum aljinat, 84 gram gliserin, 11 gram Hindistan cevizi yağı ve 24 gram hurma çekirdeği tozu kullanıldı. Manyetik karıştırıcıda homojen hale getirilen ve pamukla desteklenen sıvı, tepsiye yayılarak 14 günlük kuruma sürecine bırakıldı. Kurumanın ardından yapılan testlerde, elde edilen malzemenin 51,3 Newton kuvvete kadar dayanabildiği ölçüldü.

VEGAN DERİ NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Küresel tekstil endüstrisinde karbon ayak izini düşürmek ve sürdürülebilirliği sağlamak giderek daha kritik bir hal alıyor. Geleneksel deri üretimi yüksek su tüketimi ve kimyasal atık yaratırken, sentetik deriler ise petrol türevli plastiklerden elde ediliyor. Hurma çekirdeği gibi bitkisel atıkların geri dönüştürülmesiyle üretilen vegan alternatifler, hem ekolojik dengeyi koruyor hem de endüstriyel sıfır atık hedeflerine doğrudan katkı sunuyor.

Proje danışmanı Yasemin Soydaş Bozkurt'un yaptığı açıklamaya göre, öğrencilerin çevre ve hayvan hakları konusundaki duyarlılığı bu yenilikçi fikrin ortaya çıkmasını sağladı. Sürdürülebilir üretim anlayışıyla geliştirilen bu yeni materyalin, yüksek dayanıklılık özellikleri sayesinde geleneksel derinin kullanıldığı birçok alanda güçlü bir alternatif olarak değerlendirilebileceği belirtildi.