Türk sinemasının en bilinen komedi yapımlarından G.O.R.A., 20 yıl aradan sonra "GORA 4 GORA" adıyla beyazperdeye dönüyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla filmin hazırlık sürecinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Geçtiğimiz mayıs ayında seriye yeni bir filmin ekleneceği duyurulmuştu. Çalışmalarına hız verilen projenin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir fotoğrafını paylaşan Yılmaz, kareye "Dün G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." notunu düştü. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, filmin oyuncu kadrosu, hikayesi ve net vizyon tarihi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

VİZYON TARİHİ VE KADRO BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yapım aşaması süren projenin senaryo detayları büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. İzleyiciler, yeni yapımda eski kadrodan kimlerin yer alacağını ve hikayenin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

2004 YILINDAN BUGÜNE UZANAN SİNEMA SERÜVENİ

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın, senaristliğini ise Cem Yılmaz'ın üstlendiği ilk G.O.R.A. filmi, 12 Kasım 2004 tarihinde vizyona girmişti. Aradan geçen yirmi yıllık süre zarfında yapım, televizyon yayınları ve dijital platformlar aracılığıyla popülerliğini korudu. Yeni filmin de komedi türündeki sinema izleyicisini yeniden salonlara çekmesi öngörülüyor.