Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre tesisatçılık yaptığı öğrenilen Zafer Güngür (31) ile eşi Müjde Güngür (29) arasında evlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma şiddetli kavgaya dönüştü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Müjde Güngür olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Evden gelen sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Müjde Güngür'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüphelinin yakalanması için Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Zafer Güngür, kısa süre içerisinde suç aleti olduğu değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OTOPSİ İŞLEMİ YAPILACAK

Müjde Güngür'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve adli sürecin sürdüğünü bildirdi.