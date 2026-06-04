İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda açılan davada karar açıklandı. Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, iş insanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran'a yasa dışı bahise teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Aynı kararda sanıklara ayrıca 562 bin 500 lira adli para cezası kesildi.

Dava, S SPORT platformunda yayınlanan futbol müsabakaları sırasındaki yasa dışı bahis reklamları gerekçesiyle açılmıştı. İddianamede şüpheliler hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Yargılamanın ilk duruşmasında savunma yapan Sadettin Saran, suçlamaları reddederek maç yayınları esnasında ekrana yansıyan reklam panolarına müdahale etme imkanları bulunmadığını ifade etmişti.

SAVCILIK MÜTALAASI VE BERAAT KARARLARI

Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katılım sağladı. Esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, Sadettin Saran ve kardeşinin cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçunun işlendiğine hükmederek hapis ve para cezası kararını açıkladı. Öte yandan, aynı davada yargılanan S SPORT

Genel Müdürü Emre Kara ile Saran Holding CEO'su Zeynep Haksal hakkında beraat kararı verildi.

YURT DIŞI YAYINLARINDA BAHİS REKLAMI KRİTERİ

Türkiye'deki mevcut yasal düzenlemelere göre, uluslararası spor müsabakalarının yayın haklarını elinde bulunduran kuruluşlar, sinyal üzerinden gelen yasa dışı bahis reklamlarını engellemekle yükümlü tutuluyor. Yayıncı kuruluşların, yurt dışı kaynaklı sanal veya fiziksel reklam panolarını teknik altyapı imkanlarıyla perdelemesi veya sansürlemesi bekleniyor. Bu tür davalarda mahkemeler, yayıncının sinyale müdahale yetkisi ve teknik kapasitesini dikkate alarak yasa dışı bahise teşvik suçunun yasal unsurlarının oluşup oluşmadığını değerlendiriyor.