CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çevre sorunlarının her geçen yıl daha karmaşık hale geldiğini belirterek toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında Stockholm'de düzenlenen İnsan ve Çevre Konferansı'nın ardından 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Kandemir, bu özel günün temel amacının çevre sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti. Dünya Çevre Günü, bugün de dünyanın en geniş katılımlı çevre farkındalık etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kandemir, çevre konusunda yalnızca kamu kurumlarının değil, bireylerin de sorumluluk taşıdığını vurgulayarak günlük yaşamda alınabilecek basit önlemlerin büyük sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

“Bir litre atık yağın binlerce litre suyu kirletebildiğini, plastik atıkların doğada yüzlerce yıl kaldığını ve israf edilen her damla suyun geleceğimizden eksildiğini unutmamalıyız” diyen Kandemir, enerji tasarrufu yapılması, geri dönüşüme destek verilmesi ve su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini kaydetti.

AKDENİZ HAVZASI UYARISI

Alanya'nın da içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen bölgeler arasında gösterildiğine dikkat çeken Kandemir, sıcaklık artışları, kuraklık ve orman yangınları riskinin giderek büyüdüğünü ifade etti.

Çevreyi korumanın yalnızca doğayı korumak anlamına gelmediğini belirten Kandemir, temiz hava, temiz su ve güvenilir gıdaya erişimin gelecekte daha da önemli hale geleceğini söyledi.

“BU BİR KUTLAMA DEĞİL, SORUMLULUK GÜNÜ”

Dünya Çevre Günü'nün sadece bir kutlama günü olarak görülmemesi gerektiğini belirten Kandemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çevre konusunda atacağımız her bilinçli adım çocuklarımıza bırakacağımız mirasın kalitesini belirleyecektir. Daha yaşanabilir bir dünya için hep birlikte sorumluluk almalıyız.”

Kaynak: CHP Alanya İlçe Başkanlığı açıklaması