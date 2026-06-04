Alanya’da tatil için bulunan Rusya vatandaşı Maksim Shelkovoi’den haber alamayan eşi, otel odasına girdiğinde eşini yerde hareketsiz halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine otele 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Odaya gelen sağlık ekipleri, 50 yaşındaki turistin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Shelkovoi’nin cenazesi ölüm nedeninin net olarak belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Muhabir: Mehmet AL