Alanya’ya bağlı Okurcalar Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan Rusya vatandaşı Maksim Shelkovoi’den (50) acı haber geldi.

Edinilen bilgilere göre Shelkovoi’nin eşi, otel odasına girdiğinde eşini yerde hareketsiz halde buldu. Durumun otel personeline bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Shelkovoi’nin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.