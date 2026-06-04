Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın, çocuk yaşlarda meslek hayatına atılan vatandaşların emeklilik hakları için yürüttükleri çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, federasyon yönetimi hem Ankara'da siyasi partilerle masaya oturuyor hem de meydanlarda sesini duyurmaya devam ediyor.

Yıllardır süregelen sorunun temelinde, stajyer ve çırak olarak çalışmaya başlanan tarihin uzun vadeli sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemesi yatıyor. Aydın, bu durumun Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle çeliştiğini ve aynı yaş grubunda işe başlayanlar arasında ciddi bir adaletsizlik yarattığını ifade etti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZ KAZANDI

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Aydın, siyasi partilerin genel merkezlerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Genel başkanlar ve milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde hazırlanan dosyalar sunuldu. Sürece, federasyona bağlı dernekler ve 52 il temsilciliği de kendi bölgelerindeki siyasi aktörlerle görüşerek destek verdi. Kurban Bayramı sürecindeki bayramlaşma programları dahi diyalog kanallarını açık tutmak adına değerlendirildi.

Görüşmelerin sadece siyasi partilerle sınırlı kalmadığı açıklandı. Federasyon yetkilileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ile de kapsamlı bir toplantı yaparak çözüm önerilerini iş dünyasının temsilcilerine aktardı.

STAJ SİGORTASI NEDEN EMEKLİLİĞE SAYILMIYOR?

Mevcut sosyal güvenlik mevzuatına göre, meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezlerindeki staj dönemlerinde yatırılan primler yalnızca kısa vadeli sigorta kollarını (iş kazası ve meslek hastalığı) kapsıyor. Mağdurların temel talebi ise bu dönemde verilen sigorta sicil numaralarının ve başlangıç tarihlerinin, uzun vadeli yaşlılık ve emeklilik hesaplamaları için de resmi başlangıç olarak yasal güvence altına alınması.

MEYDANLARDA VE EKRANLARDA MÜCADELE

Kendisinin de 40 yılı aşkın süredir çalışma hayatında olduğunu hatırlatan Aydın, ayrıcalık değil sadece resmi başlangıç tarihlerinin kabulünü istediklerini vurguladı. Emeğin temsilcileri olarak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Türk-İş Konfederasyonu ile birlikte alanlara indiklerini belirten federasyon başkanı, sorunu tüm Türkiye'ye duyurduklarını kaydetti.

Federasyonun Onursal Başkanı Murat Bal'ın katkılarıyla ulusal televizyon kanallarında özel haber dosyaları hazırlandığı duyuruldu. Milyonlarca kişinin geleceğini etkileyen bu sosyal güvenlik sorununun çözümü için ilgili devlet kurumlarıyla resmi yazışmaların da sürdüğü bildirildi.