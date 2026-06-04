AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük hakları ile çalışma koşullarını yeniden düzenleyen kanun teklifinin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler öncülüğünde yürütülen çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

AA'nın aktardığına göre, hazırlanan taslak metinde rütbeli personel, sözleşmeli erler ve askerlikten muaf tutulan vatandaşları doğrudan ilgilendiren kritik maddeler yer alıyor. Askeralma Kanunu'nun 'Askerlik Muafiyeti' başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulan kişilere, gerekli diğer şartları sağlamaları halinde uzman erbaş olabilme imkanı tanınacak. Ayrıca, görev süresini tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşların kamu kurumlarında istihdam edilme olanaklarının artırılmasına yönelik yeni idari adımlar atılacak.

DENİZALTI PERSONELİ VE EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ HAKLAR

Teklif, zorlu şartlarda görev yapan personelin mali haklarında da belirli iyileştirmeler öngörüyor. Daimi olarak bağlı bulundukları limanlar dışında, yurt içindeki farklı limanlara demirleyen denizaltı gemilerinde görevli personele, gemi içinde konaklama imkanı sağlanamaması durumunda konaklama gideri ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde faaliyet gösteren eğitim ve öğretim kurumlarında görevli personelin mali hakları da güvence altına alınıyor. Bu kurumlarda ders veren yetkililere sağlanan ek ders ücreti uygulamasının süresi, 2029-2030 eğitim öğretim döneminin sonuna kadar uzatılacak.

YENİ TASLAKTA ASKERİ MAHAL KAPSAMI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Kanun teklifindeki bir diğer önemli başlık ise askeri alanların hukuki statüsüyle ilgili sınırların yeniden çizilmesi oldu. Düzenleme yasalaştığında vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri resmen askeri mahal statüsüne alınacak. Bir tesisin askeri mahal kapsamına alınması, o bölgedeki güvenlik, denetim ve disiplin kurallarının doğrudan askeri mevzuata tabi olması ve sivil yargı alanından çıkması anlamına geliyor.

Metinde ayrıca, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından geçmiş dönemde verilen iptal kararlarının doğurduğu hukuki boşlukları gidermeye yönelik uyum maddeleri de bulunuyor. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis komisyonlarında görüşülmesinin ardından Genel Kurul oylamasına sunulması planlanıyor.