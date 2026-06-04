İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gözaltı işlemi gerçekleşti. Dönemin olay yeri inceleme ekibi komiseri Atakan Kaçar, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda güvenlik güçlerince yakalandı.

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen özel soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İLK RAPORLAR NASIL DEĞİŞTİ?

Dorukhan Büyükışık'ın 2018 yılındaki ölümü ilk aşamada resmi kayıtlara yüksekten düşme vakası olarak yansımıştı. Ancak başsavcılığın kurduğu özel ekibin dosyayı yeniden ele almasıyla sürecin seyri tamamen değişti. Derinleştirilen araştırmalarda kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık şüpheleri üzerine durularak adli süreç genişletildi.

MAYIS AYINDAKİ OPERASYONUN BİLANÇOSU NEYDİ?

Soruşturmanın önceki evrelerinde, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, içlerinde ilçe emniyet müdürü ve çeşitli emniyet mensuplarının da yer aldığı 23 kişi tutuklanmıştı. Havaalanındaki son yakalama işlemiyle birlikte, delil karartma iddialarına yönelik incelemelerin devam ettiği belirtiliyor.