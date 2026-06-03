İLÇE Başkanı Bülent Kandemir ve Şengül Yeşildal’ın noter kanalıyla kurultay için imza verdiği öğrenilirken, kurultay delegesi Ali Hancı’nın imza vermekten kaçınması Alanya siyasetinde geniş yankı uyandırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını İlçe Başkanı Bülent Kandemir başkanlığında gerçekleştirdi. Son siyasi gelişmeleri masaya yatıran ve önümüzdeki dönemin yol haritasını netleştiren ilçe yönetimi, örgütlenme faaliyetleri ve yerel çalışmalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Genel Başkan Özgür Özel’in kararlı mücadelesi doğrultusunda hareket ettiklerini belirerek şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ortaya koyduğu kararlı mücadele ve örgüt iradesi doğrultusunda olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda partimizin güncel çalışmaları, örgütlenme faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı değerlendirdik. Ayrıca belediye meclis üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleyerek, kentimiz adına yürüttükleri çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik geleneklerine, örgüt iradesine ve halkın değişim talebine sahip çıkmaya; yerelde ve genelde halkçı belediyecilik anlayışımızı büyütmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte, dayanışmayla ve mücadele azmiyle iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz."

CHP'DE ALİ HANCI ÇATLAĞI

Toplantıdaki olumlu havaya ve birlik mesajlarına rağmen, arka planda yaşanan kurultay delegeliği krizi Alanya CHP'de soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez yönetim süreçlerine ilişkin tartışılan "mutlak butlan" kararının ardından gözler Alanya’nın kurultay delegelerine çevrilmişti.

Daha önce Bülent Kandemir, Şengül Yeşildal ve Ali Hancı'nın üst kurul delegeleri olarak olağanüstü kurultayın toplanması yönünde imza verecekleri kamuoyuna açıklanmıştı. Ancak gelinen noktada İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Şengül Yeşildal’ın noter kanalıyla resmi imzalarını teslim etmelerine karşın, partinin Alanya'daki en güçlü isimlerinden biri olan önceki dönem kurultay delegesi Ali Hancı’nın imza vermediği ortaya çıktı.

ALANYA SİYASETİ BU SORUYU TARTIŞIYOR: HANCI NEDEN İMZA VERMEDİ?

Konuya ilişkin açıklama yapan İlçe Başkanı Bülent Kandemir, kendisinin ve Şengül Yeşildal’ın üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirerek imzalarını verdiklerini doğruladı. Kandemir, partideki mevcut belirsizliğin ve hukuksuz olarak nitelendirdiği "mutlak butlan" uygulamasının bir an önce son bulması için en kısa ve en uygun zamanda kurultayın yapılması gerektiğini vurguladı ve Ali Hancı'nın imza vermeme kararına saygı duyduğunu vurguladı.

Alanya ticaret hayatının sevilen simalarından, CHP'nin önde gelen isimlerinden ve 28. Dönem CHP Antalya Milletvekili aday adayı olan eski ilçe yöneticisi Ali Hancı’nın imza vermekten çekinmesi ise kulisleri hareketlendirdi. Hancı’nın mevcut "mutlak butlan" yönetimine mesafesi ve imza vermeme kararı, Alanya siyasetinin en çok tartışılan gündem maddesi haline geldi. Siyasi çevrelerde ve kamuoyunda şimdi tek bir soru soruluyor: Ali Hancı’nın önümüzdeki döneme ilişkin siyasi yol haritası nasıl şekillenecek? (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi