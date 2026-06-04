Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Jandarma trafik ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda, Martı TAG uygulamasını kullanarak yolcu taşıdığı tespit edilen sürücülere ve bu araçları tercih eden yolculara ağır yaptırımlar uygulandı.

SÜRÜCÜLERE 100 BİN TL CEZA VE MEN

Denetimlerin ardından açıklama yapan Oda Başkanı Ali Akkaya, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen her bir sürücüye; 100.000 TL idari para cezası kesildiğini, araçların 60 gün süreyle trafikten menedildiğini, sürücülerin ehliyetine ise 30 gün boyunca el konulduğunu belirtti.

Uygulama kapsamında sadece sürücülere değil, korsan taksi hizmetini kullanan yolculara da yasal işlem yapıldı. Kurallara uymayan yolculara 3.870 TL idari para cezası uygulandı.

Korsan taşımacılığa karşı taviz vermeyeceklerini vurgulayan Akkaya: "Korsan araçların bağlanması ile ilgili İlçe Jandarma Trafik ekiplerimize teşekkür ederiz. Alanya'da korsan taşımacılık bitene kadar denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Muhabir: Sudi Çandır