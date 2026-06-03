İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da meydana gelen olayda, sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat’ın konakladığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

İddialara göre olay saat 14.00 sıralarında yaşandı. Saldırıda, Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan 37 yaşındaki Can Polat ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yaşanan olay sırasında otel odasında bulunduğunu söyleyen Dilan Polat ise sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım çağrısında bulundu.

Canlı yayında gözyaşları içinde konuşan Polat, “Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, saldırının nedeni ve detaylarının yürütülen soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor.