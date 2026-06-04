Alanya Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla yeni bir dijital uygulamayı hizmete sundu. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre adres kartı, diğer adıyla numarataj belgesi, artık internet üzerinden alınabilecek.

Yeni sistem sayesinde vatandaşların belge almak için belediye hizmet binalarına gitmesine gerek kalmayacak. İşlemler, Alanya Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden birkaç adımda tamamlanabilecek.

Adres kartı almak isteyenler, belediyenin internet sitesindeki numarataj hizmet ekranına giriş yaparak gerekli bilgileri doldurabilecek. Sistem tarafından gönderilen SMS doğrulama kodunun onaylanmasının ardından belge dijital olarak indirilebilecek veya yazdırılabilecek.

Belediye yetkilileri, çevrim içi olarak oluşturulan adres kartının resmi kurum işlemlerinde, abonelik başvurularında ve adres teyidi istenen farklı işlemlerde kullanılabileceğini belirtti.

Alanya Belediyesi, son dönemde dijital belediyecilik uygulamalarını artırırken, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabilmesi için yeni hizmetleri devreye almaya devam ediyor.

Kaynak: Alanya Belediyesi