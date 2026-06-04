Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'nin genel ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 azalarak 22,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde sanayi grubunun en güçlü kalesi olan otomotiv endüstrisi, 3,3 milyar dolarlık dış satım rakamıyla sektörler arası liderliğini korudu.

Otomotiv sektörünü, 3 milyar dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri izlerken, elektrik ve elektronik sektörü 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada konumlandı. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 83,2'lik büyük dilimini oluşturan sanayi grubunun mayıs ayındaki toplam dış satımı 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

İHRACATTA HANGİ ÜLKELER VE İLLER ÖNE ÇIKTI?

Küresel pazarlardaki dağılıma bakıldığında, mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,5 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1,2 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 1 milyar dolarla İtalya takip etti.

Şehirler bazında değerlendirildiğinde ise İstanbul 7,4 milyar dolarlık hacimle ilk sırada yer alırken, sanayi kenti Kocaeli 2 milyar dolar, başkent Ankara ise 1,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. TİM raporunda, söz konusu dönemde döviz paritesinin ihracata 347 milyon dolarlık pozitif katkı sağladığı aktarıldı.

SEKTÖREL DARALMAYA RAĞMEN SAVUNMA NASIL BÜYÜDÜ?

İhracat rakamlarındaki istatistiksel arka plan, geleneksel sektörler ile teknoloji odaklı alanlar arasındaki ayrışmayı gözler önüne seriyor. Lider konumdaki otomotiv ihracatı yıllık bazda yüzde 17,2 oranında gerilerken, savunma ve havacılık sanayisi yüzde 33,9'luk rekor artışla 992 milyon dolara ulaştı. Bu durum, genel ihracattaki yüzde 9,3'lük daralmaya rağmen katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinin dış pazardaki talebini artırdığına işaret ediyor. Aynı dönemde kimya sektörünün de yüzde 6,9 oranında büyümesi dikkat çekti.

TARIM VE MADENCİLİKTE SON DURUM

Sanayi dışındaki ana gruplarda ise düşüş eğilimi gözlemlendi. TİM tarafından açıklanan verilere göre, toplam ihracatın yüzde 14,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 11'lik azalışla 2,8 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

İhracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik sektöründe ise yüzde 5,5 oranında düşüş kaydedilerek aylık hacim 501,9 milyon dolarda kaldı. Demir-çelik sektörü de 1,42 milyar dolarlık ihracatla yüzde 4,7 oranında daralma yaşadı.