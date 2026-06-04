İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi'nde 29 Mayıs Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 5 yaşındaki Hamidiye Zümre Karkar hayatını kaybetti. Anne Bircan Karkar ve iki çocuğu yolun karşısına geçmeye çalışırken, 34 KJS 234 plakalı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı.

Olay esnasında bir otomobilin anne ve çocuklarına yol vermek için durduğu, ancak Mustafa Efe T. yönetimindeki motosikletin durmayarak aileye çarptığı bildirildi. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki otizmli Hamidiye Zümre Karkar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve diğer çocuk E.E.K. kazayı yara almadan atlattı.

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Efe T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, 30 Mayıs Cumartesi günü Kağıthane Sultan Selim Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Basına yansıyan bilgilere göre, ailenin 9 yıl önce de 15 günlük bir bebeklerini kaybettiği öğrenildi. Ailenin 9 yaşındaki diğer çocuğu M.C.K.'nin de otizmli olduğu belirtildi. Olayın ardından travma yaşayan anne Bircan Karkar'ın bir süre evden ayrıldığı ve polis ekiplerince bulunduğu aktarıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin durarak aileye yol verdiği ve bu sırada hızla gelen motosikletin yayalara çarptığı anlar yer alıyor. Görgü tanıklarından esnaf Adem Albayrak'ın aktardığına göre, yaralanan çocuk ambulans beklenmeden sivil bir araçla hızla hastaneye ulaştırıldı. Albayrak, motosiklet sürücülerinin trafikte duran araçların yanından geçerken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

TRAFİKTE KÖR NOKTA VE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Güvenlik uzmanlarının bildirdiğine göre, trafikte bir araç yaya geçidinde veya yol ortasında durduğunda, arkadan gelen araçların da mutlaka yavaşlaması gerekiyor. Duran aracın oluşturduğu kör nokta, karşıya geçmekte olan yayaların görünmesini engellediği için bu tür sollamalar ölümcül kazalara zemin hazırlıyor. Trafik kuralları, yaya geçişlerinde ilk geçiş hakkının yayalarda olduğunu ve sürücülerin duran araçların yanından kontrolsüzce geçmemesi gerektiğini emrediyor.