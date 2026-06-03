Alanya Belediyesi tarafından yapılan düzenleme kapsamında, ilçenin farklı noktalarında bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için açılış ve kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Kararın, Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

Yeni uygulamada işletmelerin bulunduğu bölgeye göre faaliyet saatleri değişiklik gösterecek. Bazı bölgelerde kapanış saatleri 22.00'ye kadar çekilirken, turizm ve eğlence yoğunluğunun bulunduğu merkez bölgelerde daha geç saatlere izin verildi.

ÇARŞI VE İSKELE BÖLGESİNE 03.00'E KADAR İZİN

Karara göre Mola Kavşağı'ndan başlayarak Atatürk Caddesi, Bostancıpınarı Caddesi, İskele Caddesi, Tophane Mahallesi yolu ve Rıhtım bölgesini kapsayan alanda faaliyet gösteren disko, bar, restoran, türkü evi ve türkü barlar için müzik yayını saat 23.00'te başlayacak.

Bu işletmeler müzik yayınını saat 03.00'e kadar sürdürebilecek. Müzik yayınının sona ermesinin ardından işletmelerin en geç saat 04.00'te kapatılması gerekecek.

DİĞER BÖLGELERDE SAATLER FARKLILAŞACAK

Belediyenin hazırladığı düzenlemede Alanya'nın farklı mahalle ve bölgeleri için ayrı kapanış saatleri öngörüldü. İşletmelerin faaliyet alanına ve bulunduğu bölgenin yerleşim yoğunluğuna göre kapanış saatleri 22.00 ile 03.00 arasında değişecek.

İşletmelere yapılan tebligatla birlikte yeni uygulamanın yürürlüğe girdiği öğrenildi.

Alanya Belediyesi daha önce de kentte gece saatlerinde yaşanan gürültü ve asayiş şikayetleri nedeniyle çeşitli düzenlemeler yapmış, bazı işletmeler için kapanış saatlerini yeniden belirlemişti. Bu kararların kamu düzeni, çevresel gürültünün azaltılması ve turizm bölgelerindeki faaliyetlerin kontrol altında tutulması amacıyla alındığı belirtilmişti.