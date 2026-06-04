İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Devon bölgesine bağlı Sourton kasabası yakınlarında ölümcül bir havacılık kazası meydana geldi. Dün gerçekleştirilen bir eğitim uçuşu sırasında 'Merlin Mk4' tipi askeri helikopterin düşmesi neticesinde, üç Kraliyet Donanması personelinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazanın ardından yetkililer bölgede hızla harekete geçerken, yaşamını yitiren askerlerin kimlikleri kamuoyu ile paylaşılmadı. Kraliyet Donanması Sözcüsü, acı haberin hayatını kaybeden personelin ailelerine iletildiğini aktardı. Sözcü, detaylı bir resmi açıklama yapılmadan önce yaslı ailelerin mahremiyet taleplerine saygı duyulacağını vurguladı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Yaşanan can kayıpları ülkede derin bir üzüntü yaratırken, siyasi liderlerden peş peşe açıklamalar geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayı son derece trajik olarak nitelendirdi. Starmer, hayatını kaybeden donanma mensuplarının aileleri ve yakınlarının acısını paylaştığını belirterek, bu zorlu süreçte mümkün olan en kısa sürede daha fazla bilginin aktarılacağını ifade etti. Savunma Bakanı John Healey de üç askeri personeli kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

MERLİN MK4 HELİKOPTERLERİ HANGİ GÖREVLERDE KULLANILIYOR?

Kazaya karışan Merlin Mk4 tipi helikopterler, İngiltere Kraliyet Donanması'nın ana hava unsurları arasında yer alıyor. Genellikle askeri birliklerin nakliyesi, deniz ötesi operasyonlar ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan bu ağır yük helikopterleri, donanmanın stratejik görevlerinde kritik bir rol üstleniyor. Havacılık uzmanları, yaşanan bu tür kazaların ardından standart prosedür gereği helikopterin bakım geçmişi ve eğitim uçuşu hava şartlarının detaylı bir teknik soruşturmadan geçirileceğini öngörüyor.