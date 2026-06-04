Eğitim Danışmanı İsmail Koç'un aktardığı bilgilere göre, İŞKUR'un gerçekleştirdiği kapsamlı piyasa araştırmaları sonucunda Türkiye genelinde en çok personel ihtiyacı duyulan 10 meslek grubu belirlendi. Ekonomik dalgalanmaların ve istihdam piyasasındaki daralmaların aksine, bazı sektörlerin çalıştıracak iş gücü bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı bildirildi.

İşverenlerin açık pozisyonlarına yönelik yapılan analizler, acil personel aranan alanları net bir şekilde ortaya koyuyor. İş arayan vatandaşlar ve kariyerini yeniden şekillendirmek isteyenler için bu veriler, istihdam garantili alanlara yönelmek adına temel bir rehber olarak değerlendiriliyor.

KARİYER PLANLAMASINDA VERİ ODAKLI YAKLAŞIM

Uzmanlar, meslek seçiminde ve kariyer değişikliği süreçlerinde iş gücü piyasasının güncel taleplerinin dikkate alınmasını tavsiye ediyor. İŞKUR'un belirlediği açık pozisyonlar ve işverenlerin talep ettiği meslek grupları, kurumun resmi e-şube platformu üzerinden detaylı olarak incelenebiliyor. Adayların pazarın ihtiyaç duyduğu bu alanlara yönelik meslek edindirme kurslarına katılması, doğrudan istihdam edilme olasılıklarını yükseltiyor.