Öğrenciler ve veliler yaz tatili yaklaşırken okulların erken kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Son günlerde çeşitli platformlarda paylaşılan tatil iddialarına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi çalışma takviminde eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtiliyor.

5 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR AÇIK OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimde 5 Haziran 2026 Cuma günü için herhangi bir tatil veya idari izin uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim normal program kapsamında devam edecek.

Veliler ve öğrencilerin resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği belirtiliyor.

YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline çıkacak.

MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre eğitim yılı boyunca belirlenen tarihlerde herhangi bir değişiklik duyurulmuş değil. Bu nedenle mevcut planlamaya göre dersler haziran ayının son haftasına kadar devam edecek.

KARNE HEYECANI YAKLAŞIYOR

Okulların kapanmasına haftalar kala öğrenciler yıl sonu sınavlarını ve çeşitli etkinlikleri tamamlarken, veliler de karne dönemine hazırlanıyor. Özellikle lise ve ortaokul öğrencileri not ortalamalarını yükseltmeye odaklanırken, ilkokul öğrencileri ise eğitim yılının son günlerini geçiriyor.

Mevcut resmi takvime göre öğrenciler 26 Haziran'a kadar eğitim almaya devam edecek ve 5 Haziran Cuma günü okullarda normal şekilde ders işlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi