Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıları yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, petrol fiyatları ve emtia piyasalarındaki hareketlilik üzerine konuşan Memiş, bayram sonrası süreç için dikkat çeken mesajlar verdi.

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların yatırımcı psikolojisini etkilediğini belirten Memiş, petrol fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen altın, gümüş ve kripto para piyasalarında da geri çekilmeler görüldüğünü söyledi.

PİYASALARDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

İslam Memiş açıklamasında, küresel gündemin merkezinde ABD ile İran arasındaki gerilim olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın gündeminde Amerika ve İran gerilimi ile buradaki gelişmeler var. Petrol fiyatlarında düşüşler vardı ama altın, gümüş ve kripto para piyasasında da düşüş yaşandı.”

Memiş, piyasalarda genel anlamda bir satış baskısının hakim olduğunu ifade ederken yatırımcıların temkinli hareket ettiğini dile getirdi.

ALTIN FİYATLARINDA DAR BANT BEKLENTİSİ

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, küresel belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle fiyatlarda kısa vadede sert yükselişlerin sınırlı kalabileceğini söyledi.

Uzman isme göre ons altın önümüzdeki süreçte belirli bir bant aralığında hareket edebilir.

Memiş’in öne çıkardığı beklentiler şöyle:

• Ons altında dalgalı ancak kontrollü seyir sürebilir

• Küresel belirsizlikler fiyatlamalarda etkili olmaya devam edebilir

• Yatırımcıların kısa vadeli sert hareket beklentisi sınırlı kalabilir

Altın yatırımcısının özellikle merkez bankalarının faiz politikalarını ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Memiş, piyasalarda yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

KONUT PİYASASINDA “BEKLE-GÖR” DÖNEMİ

İslam Memiş, emlak ve konut piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise bayram sonrası dönemde piyasada yavaşlama görülebileceğini belirtti.

Özellikle yüksek kredi faizlerinin hem alıcıları hem de satıcıları temkinli davranmaya ittiğini söyleyen Memiş, piyasada kısa vadeli bir “bekle-gör süreci” yaşanabileceğini ifade etti.

Memiş’in konut piyasasına ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

• Konut satışlarında işlem hacmi düşebilir

• Vatandaşlar kredi faizlerinde gerileme bekleyebilir

• Alım-satım kararları ertelenebilir

• Bayram sonrası birkaç haftalık durgunluk görülebilir

Yüksek faiz ortamının konut alımını zorlaştırdığını belirten Memiş, özellikle orta gelir grubundaki vatandaşların uygun kredi kampanyalarını takip ettiğini söyledi.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ HAREKET EDİYOR

Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü dönemde yatırımcıların daha kontrollü hareket ettiğini belirten uzmanlar, kısa vadeli sert kararlar yerine piyasa koşullarının dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Özellikle altın, döviz, kripto para ve emlak piyasalarında yaşanan dalgalanmaların, yatırım kararlarını doğrudan etkilediği değerlendiriliyor.