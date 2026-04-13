Antalya bugün güne sarsıntıyla uyandı. Sabah saat 08.48 sularında Demre açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kıyı şeridinde oldukça net hissedildi. Alanya ve çevresinde de vatandaşlar sarsıntıyla birlikte balkonlara çıktı. Konuyla ilgili en dikkat çekici uyarı ise ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntının "Helen-Kıbrıs Fay Zonu" üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Depremin sığ bir derinlikte olduğunu hatırlatan Görür, "Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir" diyerek bölgedeki riskin altını çizdi.

DEMRE VE KAŞ HATTINDA HAREKETLİLİK

Aslında bölgede yaşayanlar bu sarsıntılara alışık ama Naci Hoca'nın uyarısı bu kez biraz daha tedirgin edici. Özellikle sığ derinlikte olması, enerjinin yüzeye daha yakın hissedilmesine neden oluyor. Demre’de esnaflık yapan Ali amca, "Çay demliyordum, bardaklar birbirine vurdu. Bizim buralar hep böyle ama uzmanlar konuşunca insan bir durup düşünüyor" diyor. Mutfak masraflarının, kiranın derdine düşmüşken bir de deprem gerçeğiyle yüzleşmek... Alanya’da evlerin durumu malum, eski binalarda oturanlar için bu tür uyarılar huzur kaçırıyor. Haberin detaylarına bakınca fayın konumu oldukça kritik. Helen yayı dediğimiz bu hat, Akdeniz’in en hareketli noktalarından biri. Üzerleyen levha üzerindeki bu kırılmalar, bölgedeki sismik hareketliliği tetikliyor. Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve ilgili birimler bölgedeki tarama faaliyetlerini sürdürüyor.