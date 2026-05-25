AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu. Çelik, AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı’nın CHP içindeki sürecin tarafı olmadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada CHP’de yaşanan tartışmalara geniş yer ayırdı.

Çelik, CHP’deki “mutlak butlan” sürecinin AK Parti ile ilişkilendirilmesini reddetti. Tartışmanın CHP’liler arasında başladığını savunan Çelik, “Cumhurbaşkanlığı olarak CHP içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz” dedi.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Siyasi eleştiri ve protestonun demokratik hak olduğunu belirten Çelik, ancak hakaret, tehdit ve hedef göstermeye izin vermeyeceklerini söyledi.

“Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Çelik, kullanılan ifadeler nedeniyle hukuk önünde mücadele edeceklerini açıkladı.

CHP’deki tartışmanın yargıya taşınan iddialar sonrası büyüdüğünü belirten Çelik, AK Parti’nin bu sürece müdahil olduğu yönündeki açıklamaları “gündem saptırma” olarak nitelendirdi.

Çelik, “CHP’nin içinde ne yaşandığı bizi ilgilendirmez. Biz CHP yönetiminde kim varsa onunla demokratik rekabet içinde mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası parti içinde olağanüstü hareketlilik yaşanmış, Özgür Özel yönetimi karara karşı tepkisini dile getirmişti.