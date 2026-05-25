

TÜRKİYE ve Azerbaycan ile Makedonya’nın yanısıra bazı Avrupa ülkelerinden 40 gazetecinin katılımıyla gerçekleşecek olan buluşma kapsamında başkent Taşkent’te 3 Haziran günü Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi’nde bir medya paneli de düzenlenecek. Panelde, Türk dünyasından deneyimli gazeteciler ile iletişim hocaları da konuşma yapacaklar. Taşkent’te Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçiliklerini de ziyaret edecek olan KGK heyeti, Özbekistan Medya Birliği ile çeşitli resmi kurum ve kuruluşlarla da toplantılar yapacak.



TARİHLE BULUŞMA



Taşkent’te Türk tarihi için önemli yapı, eser ve müzeleri de gezecek olan KGK heyeti, üçüncü gün hızlı trenle Semerkand’a geçecek. Semerkand Medya Merkezi’ni de ziyaret edecek olan heyet, tarihteki en önemli Türk devlet adamlarından birisi olan Emir Timur’un şehri Semerkand’da yapacağı tarihi ve turistik gezinin ardından hızlı trenle Buhara’ya hareket edecek. Buhara gezisinin ardından otobüsle Harezm eyaletine geçecek olan heyet, tarihi Hive ve Ürgenç şehirlerinde tarihe yolculuk yapacak ve Harezm bölgesinde Türk kültürünü tanıma amaçlı turlara da katılacaklar.



DİM: ÇOK ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK



KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Özbekistan’a yapacakları yolculuğun hem medya dayanışması ve hem de iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu belirterek, “Özbekistan ile tarihsel bağlarımızın güçlendirilmesi konusunda iki devletin diplomatik çabalarına biz de naçizane medya diplomasisi yoluyla katkı sağlamak istedik. Tamamen konseyimizin ve katılımcıların öz kaynağı ile hiçbir resmi kurum ve kuruluştan mali destek almadan bu organizasyonu gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki, bu buluşma iki kardeş ülke ve Türk toplumunun dayanışmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Tüm katılımcı üyelerimize ve bize kucak açan Özbekistan’daki meslektaşlarımıza, üniversite yönetimine ve diğer kişi ve kurumlara çok teşekkür ederiz” dedi.

PANELİN KAPSAMI



Taşkent’te Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişimi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “Türk Dünyasında Medya ve Eğitim Paneli” iki oturumda birer moderatör ile dörder konuşmacıdan oluşuyor. Oturumlar, panelistler ve konuları şöyle:



1. OTURUM



Moderatör:Olimov Farruhbek

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişimi Üniversitesi Doçenti, Filoloji Doktoru



- Sherzodkhon Kudratkhuzha, Siyaset Bilimi Doktoru, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişimi Üniversitesi Rektörü.

Konu: Dijital Kuşağın (Z, Alfa, Beta) Yeni Medya Tüketim Talepleri



- Prof. Dr. Levent Eraslan, KGK Danışma Kurulu Başkanı, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konu: Yeni Medya Eğitimi ve Medyanın Geleceği



- Merih Ak

NTV, Gazeteci

Konu: Medyadaki Yeni Trendler



- Nigar İbrahimova

Azerbaycan, Gazeteci, TV Yorumcusu

Konu: Türk Dünyasında Sosyal İletişim Kanalları ve Medya



2. OTURUM



Moderatör: Mehmet Ali Dim

Gazeteci, KGK Genel Başkanı



- Vatan Öz

Londra, Gazeteci

Konu: Diaspora Gazeteciliği



- Elşad Eyvazlı

Azerbaycan, Gazeteci, KGK Dış Medya Konseyi Başkanı



- Prof. Dr. Mehmet Yüce. T.C. Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri

Konu: Kamu diplomasisinde medyanın rolü



- Alihan Pehlivan

Kıbrıs, Gazeteci

Konu: Kıbrıs Üniversitelerinin Eğitim Yaklaşımları ve Medya ile Etkileşim