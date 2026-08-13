Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Amerikan otomotiv üreticisi Ford, tedarik zincirinde önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Şirket, Çin tesislerinde üretilen Lincoln modellerinin montaj hatlarını 2030 yılından itibaren tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyacağını duyurdu. Bu kararın temelinde, iki ülke arasında giderek sertleşen ticari yaptırımlar ve gümrük politikaları yatıyor.

MALİYET AVANTAJI NASIL ORTADAN KALKTI?

Çin'de üretilerek Amerikan pazarına ithal edilen araçların üzerindeki gümrük vergisi yükü son dönemde yüzde 52,5 seviyesine kadar çıktı. Özellikle Lincoln Nautilus gibi popüler modelleri doğrudan etkileyen bu ağır vergilendirme, Asya pazarındaki düşük işçilik ve üretim maliyetlerinin sağladığı tüm ekonomik esnekliği sıfırladı.

TEKNOLOJİ VE YAZILIM KISITLAMALARI NELER GETİRİYOR?

Üretim rotasındaki değişimi tetikleyen bir diğer unsur ise Washington yönetiminin Çin menşeli akıllı araç sistemlerine getirdiği yasaklar oldu. 2027 model yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, otomobillerdeki donanım ve yazılımların nerede geliştirildiğinin yeniden belgelenmesini zorunlu kılıyor. Küresel piyasa analistlerine göre bu kısıtlamalar, siber güvenlik endişeleriyle yerli üretimi korumayı hedefleyen daha geniş çaplı bir teknoloji savaşının yansıması olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖRDEKİ DİĞER ÜRETİCİLER NE YAPIYOR?

Üretim coğrafyasını güncelleyen tek marka Ford olmadı. Bir diğer endüstri devi General Motors da benzer bir adım atarak Çin'de banttan inen Buick Envision modelinin üretim planlamasını değiştirdiğini açıkladı. Şirket, söz konusu aracın yeni nesil üretimini 2028 yılından itibaren ABD sınırları içerisindeki Fairfax fabrikasında gerçekleştirecek.