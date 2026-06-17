NTV'den Burak Taşçı'nın aktardığına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Kadim Durmaz tarafından şubat ayında sunulan emeklilere ÖTV'siz araç satışı kanun teklifi, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Mevcut durumda teklife ilişkin yeni bir yasal süreç veya resmi onay bulunmuyor.

Kanun teklifinin içeriğinde, emeklilerin beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyetiyle otomobil alabilmesi öngörülüyor. Düzenlemeye göre, satın alınan taşıtların beş yıl geçmeden satılamayacağı veya devredilemeyeceği belirtiliyor. Bu kuralın ihlal edilmesi halinde, alınmayan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve gecikme faizi tahsil edilecek. Ancak deprem, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelip hurdaya ayrılan araçlar için vatandaşlara yeniden istisnalı alım hakkı tanınacak.

ALTYAPI VE TRAFİK YÜKÜ

Türkiye genelinde halihazırda 34 milyonluk bir araç parkı ve 17 milyon civarında emekli vatandaş bulunuyor. Ülkede her yıl ortalama 1,2 milyon yeni aracın trafiğe çıktığı göz önüne alındığında, tüm emeklilerin bu haktan faydalanması durumunda beş yıl içinde mevcut sisteme 17 milyon aracın daha eklenmesi gerekecek. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, beş yıl sonra Türkiye'deki toplam araç sayısının 57 milyonu aşacağı öngörülüyor. Emeklilerin yalnızca yarısının ÖTV'siz araç aldığı senaryoda bile, beş yılın sonunda trafikteki toplam araç sayısının 48,5 milyona ulaşacağı hesaplanıyor.

EKONOMİK VE LOJİSTİK ETKİLER

Bu ölçekte bir araç artışının ülke dinamikleri üzerinde ciddi baskılar yaratması bekleniyor. Trafik yoğunluğunun katlanması, akaryakıt ve elektrik talebindeki ani yükseliş, otopark yetersizliği ve otoyol kapasitelerinin aşılması gibi sorunlar öne çıkıyor. Ayrıca ithalata dayalı otomotiv sektöründe oluşacak cari açık, kredi kullanımındaki muhtemel patlama ve ikinci el pazarında yaşanabilecek sert fiyat düşüşleri, teklifin hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engeller olarak değerlendiriliyor.

ÖTV MUAFİYETLİ BAZI ARAÇ FİYATLARI

Teklifin yasalaşması halinde araçlardan ÖTV çıkarılarak yalnızca Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanacak. Bu formüle göre hesaplanan bazı modellerin olası fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

- Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel vites: 786 bin 200 lira - Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 56 bin 451 lira - Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp: 1 milyon 16 bin 666 lira - Mercedes C200 4MATIC AMG: 3 milyon 179 bin lira - BMW 320i Sedan Sport Line: 2 milyon 764 bin 500 lira