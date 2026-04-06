GAZİANTEP Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gaziantep FK'nin kendilerinden daha iyi bir maç çıkardığını ancak net pozisyonlara giren tarafın Alanyaspor olduğunu belirtti. Pereira, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, "Genel anlamda bizden iyilerdi ama biz de net pozisyonlar bulduk, onları gole çevirebilsek orada maçı bitirebilirdik. Hanemize bir puan daha yazdırdığımız için mutluyuz, son maçlarda puan almaya başladık bu da bizim için iyi bir şey. Çok gol yediğimiz maçlarla dolu dönemimiz olmuştu, o dönemi geri de bıraktık." dedi. Yedikleri golün kabul edilemez bir durum olduğunu dile getiren Pereira, "Mutlu değilim, bu maçta kazanmış olsaydık sıralamada Gaziantep'i geçecektik. İstediğimiz şey de sıralamada yukarı tırmanmak ama futbol böyle." diye konuştu.

