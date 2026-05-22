TÜRKİYE’NİN birçok ilinden Ankara’ya gelen üniversiteli gençlerin yer aldığı organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleştirildiğini belirten AND Yönetimi, teşekkürlerini AND Alanya Temsilcisi ve gönüllüsü Mehmet Hacıkadiroğlu aracılığıyla Kahya ailesine iletti. Yapılan açıklamada, balonun hazırlık sürecinden finaline kadar büyük bir özveriyle çalışan otel yönetimi, teknik ekip, servis ve mutfak personeline teşekkür edilerek, organizasyonun “sıfır hata” ile tamamlandığı vurgulandı. AND Yönetim Kurulu ve AND Gençlik Kurulu tarafından yapılan ortak açıklamada, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen Atatürk gençliğine yakışır, hafızalardan silinmeyecek bir ev sahipliği sergilendi. Başta Kemal Kahya ve Mehmet Kahya olmak üzere tüm Mercure Hotel Ankara ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.(Haber MERKEZİ)

